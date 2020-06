Beziehungstat vermutet : Schwere Brandstiftung in Wiehl - Solinger in U-Haft

Wiehl Einem 23-jährigen Solinger wird schwere Brandstiftung in Wiehl vorgeworfen. Am Samstagmorgen um kurz vor 8 Uhr hatten Anwohner einen Brand in einem Wohnhaus entdeckt und einen Mann flüchten sehen

Den Nachbarn gelang es laut Polizei schnell, den Brand unter Kontrolle zu bringen, so dass nur geringer Sachschaden entstand. Die Zeugen hatten einen Mann vom Tatort flüchten sehen.

Wie sich herausstellte, hatte der Unbekannte sich zunächst gewaltsam Zugang ins Haus verschafft. Dort verteilte er eine brennbare Flüssigkeit und zündete diese an. Die Bewohner befanden sich zur Tatzeit nicht im Haus.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben Hinweise auf einen tatverdächtigen 23-jährigen Solinger. Er wurde noch am späten Samstagabend in Solingen festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Köln am Sonntag (14. Juni) dem Amtsgericht Bergisch Gladbach vorgeführt. Dort wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Im Rahmen der richterlichen Anhörung räumte er die Brandstiftung ein. Es ist von einer Beziehungstat auszugehen.

(red)