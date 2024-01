Cobra-Halle wird zum akustischen Showroom Endlich wieder Konzerte

Druckvolle Bässe empfangen einen am Seiteneingang. Endlich vorbei die Zeiten, in der das Team Equipment aller Art quer durch die Stadt zu den verschiedenen Ausweichspielstätten transportieren musste. „Drei Zwölftonner randvoll mit Material haben wir zuletzt aus der Schalterhalle des alten Hauptbahnhofs wieder hierher zurückgebracht. Schließlich musste die Halle für die aufwendigen Sanierungsarbeiten völlig blank sein“, berichtete Veranstaltungstechniker Daniel Baumer sichtlich froh über das nahende Ende der so aufregenden wie auch anstrengenden Übergangszeit.