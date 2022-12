Kunden in Solingen sind verärgert Erneut lange Schlangen in der Hauptpost

Weihnachten steht vor der Tür. Und viele Menschen sind auch in Solingen damit beschäftigt, die letzten Geschenke zu besorgen. Aber ob die Präsente noch rechtzeitig zum Fest bei den Adressaten ankommen, ist zumindest in den Augen zahlreicher Kunden in der Solinger Hauptpost in der City eher ungewiss. Denn in den vergangenen Tagen und Wochen haben sich in der von der Postbank betriebenen Filiale an der Ecke Birkerstraße / Kölner Straße vor allem zu den Hauptgeschäftszeiten einmal mehr lange Schlangen gebildet, so dass etlichen Postkunden nicht anderes übrig geblieben ist, als unverrichteter Dinge wieder von dannen zu ziehen.