„Unter der Sonne, die nicht schien“ : Kinderjahre unter dem Hakenkreuz

Annemarie Johann-Wessel hat ihre Erinnerungen veröffentlicht. Foto: meuter Foto: Peter Meuter

Solingen Annemarie Johann-Wessel veröffentlicht ihre Erinnerungen: „Unter der Sonne, die nicht schien“. Ihre Geschichte steht exemplarisch für viele Menschen.

Von Alexander Riedel

Es gibt Geburtstage, die niemand vergisst – vor allem jene, die mit großen Meilensteinen verknüpft sind: Den 16. zum Beispiel, ab dem heutige Jugendliche ganz offiziell und ohne Schwindeleien in die Disco gehen dürfen. Oder den 18., der die erste Spritztour mit dem Auto, Feiern bis zum Morgengrauen oder selbst geschriebene Entschuldigungen in der Schule verspricht. Als „langersehnten Tag“ empfand Annemarie Johann-Wessel wiederum ihren zehnten Geburtstag am 4. April 1943. Denn damals wurde sie in den „Bund Deutscher Mädel“, aufgenommen. „Wie hatte ich meine ältere Kusine beneidet: Die durfte sich bereits jede Woche zur Aufstellung vor dem Rathaus ihres Stadtteils Ohligs einfinden, um die Fahne unseres Führers zu grüßen“, beschreibt die heute 87-Jährige ihre Empfindungen von einst. „Dann bist auch Du ab jetzt ein Sonnenkind“, habe ihr Kölner Onkel angesichts ihrer schicken Uniform gesagt. Den Sarkasmus in der Bemerkung des Nazi-Gegners und Kommunisten erkannte sie damals noch nicht.

Ihre Geschichte steht exemplarisch für viele Menschen, die in der Diktatur aufwuchsen und deren Propaganda anheim fielen. Ehrlich und mit großer Klarheit in der Sprache setzt sich die Solingerin Johann-Wessel mit der naiven Gedankenwelt ihrer eigenen Jugend auseinander. Ihr Buch „Unter der Sonne, die nicht schien – Meine Kinder- und Jugendjahre von 1938 bis 1948 als Chronik einer Verblendung“ beginnt mit der beklemmenden Schilderung einer Bombennacht im Luftschutzkeller und arbeitet dann nach und nach ihre eigene Geschichte und die ihrer Familie auf. Zu der zählten glühende Nazis ebenso wie die Tante, die zu ihren jüdischen Freunden nach Amerika auswanderte, und der Vater, der Anfragen, in die NSDAP einzutreten, wiederholt ablehnte.

Johann-Wessel berichtet, wie sie als behütetes Einzelkind einer Arbeiterfamilie aufwuchs. Wie sie die unentgeltliche schulische Ausbildung an einer Hauptschule – in der NS-Zeit einer allgemeinbildenden Ausleseschule – erhielt. Und wie sie schließlich im Rahmen der Kinderlandverschickung ins thüringische Tabarz gelangte. Immer wieder gibt sie dem Leser Einblicke in ihre Gemütslage, etwa, wenn sie beschreibt, wie sie den vertrauten – und jüdischen – Kinderarzt vermisste, dessen Verschwinden nach der Reichspogromnacht sie sich nicht erklären konnte, und von dem sie erst nach Kriegsende erfuhr, dass er nach Pälestina geflohen war.

Die Niederlage des Hitler-Regimes habe sie zunächst als Katastrophe empfunden, erklärt sie. Selbst als die US-amerikanischen Soldaten sie und ihre Weggefährten mit Bildern der Befreiung eines Konzentrationslagers konfrontierten, habe sie erst an Feind-Propaganda geglaubt – ehe sich ihr Weltbild, auch unter dem Eindruck vieler Begegnungen mit den Siegern, kurz darauf komplett wandelte. „Meine Tochter hat mich ermuntert, die Erinnerungen aufzuschreiben“, erklärt Annemarie Johann-Wessel.