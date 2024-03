Schnelles Internet Westconnect startet Breitbandausbau in Solingen

Die in Essen ansässige Eon-Tochter Westconnect hat es sich zum Ziel gesetzt, in Zukunft rund 47.000 Haushalte sowie gewerblich genutzte Objekte in großen Teilen der Klingenstadt mit schnellem Internet auszustatten. Dies ist der Gegenstand einer Absichtserklärung, die das Unternehmen und die Stadt Solingen jetzt unterzeichnet haben. In diesem sogenannten Letter of Intent verständigen sich die beiden Seiten darauf, dass die Westconnect GmbH schon in Kürze damit beginnen soll, private und gewerbliche Interessenten in den Stadtteilen Aufderhöhe, Merscheid, Gräfrath und Burg / Höhscheid an das moderne Glasfasernetz anzuschließen.