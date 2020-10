Großkreuzung in Solingen-Mitte : Werwolf-Blitzer geht Ende November in Betrieb

Solingen Die Überwachung soll Ende November und Rotlicht-Sünder erwischen starten. Ein positiver Nebeneffekt: Schon jetzt fahren viele Verkehrsteilnehmer langsamer.

Seit ein paar Wochen steht die silberne Stele an der Kreuzung Werwolf in der Solinger Innenstadt. Und nach der Beobachtung mancher Verkehrsteilnehmer erfüllt die neue Blitzeranlage schon jetzt ihren Zweck. „Es ist ganz eindeutig, dass viele Autofahrer seit kurzem erheblich langsamer fahren“, sagte in dieser Woche beispielsweise ein Mann, der fast täglich an der großen Kreuzung am Südrand der City vorbeikommt.