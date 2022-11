Grundsteinlegung für neues Gebäude am Müllheizkraftwerk : Wertstoffabgabe soll für die Solinger bequemer werden

Nach der Erteilung der Baugenehmigung vor rund sechs Wochen wird bereits auf dem Grundstück an der Eintrachtstraße gebaut. Inzwischen sind die ersten Baufortschritte zu erkennen. Mit der Fertigstellung des neuen TBS-Verwaltungs- und Betriebsgebäudes wird für den Zeitraum Ende 2023 / Anfang 2024 gerechnet. Die Kosten sollen bei rund sechs Millionen Euro liegen. Foto: Peter Meuter

Solingen Die TBS haben den Grundstein für ein neues Gebäude am Müllheizkraftwerk gelegt. So kann künftig auch die Abgabe von Werkstoffen entzerrt werden. Geringere Wartezeiten wären die Folge. Weitere Investitionen sollen folgen.

Für die Technischen Betriebe Solingen (TBS) sowie ihre zahlreichen Ehrengäste war es der erste Schritt in eine moderne Zukunft. Und die ganz normalen Bürger könnten in absehbarer Zeit ebenfalls etwas von dem neuen TBS-Standortkonzept haben, für das am Donnerstagmittag an der Eintrachtstraße in Mitte sowie in unmittelbarer Nähe zum Solinger Müllheizkraftwerk die Basis gelegt wurde. Denn geht es nach den Verantwortlichen der Technischen Betriebe, wird das neue Verwaltungs- und Betriebsgebäude, für das nun der Grundstein gelegt wurde, lediglich der Anfang einer Entwicklung sein, die schon bald Auswirkungen auch auf den Alltag der TBS-Kunden zeitigen wird.

So soll das Gebäude, in dem zukünftig alle Bereiche der Abfallwirtschaft untergebracht sein werden, nach seiner Fertigstellung Ende 2023 oder Anfang 2024 nämlich nicht nur den aktuellen umwelttechnischen sowie baulichen Standards genügen. Darüber hinaus ist auch geplant, dass im Zuge des Baus ein neuer Bereich zur Abgabe von Wertstoffen entsteht. Und dieser hätte wiederum zur Folge, dass sich private und gewerbliche Anlieferer nicht mehr derart in die Quere kommen, wie dies heute oft noch der Fall ist.

Frank Knoche (Zentraler Betriebsausschuss), Wolfgang Schulte, Geschäftsführer der Baufirma Mees, und Martin Wegner, Betriebsleiter TBS (v. l.), bei der Grundsteinlegung. Foto: Peter Meuter

INFO Bau von Werkstatt und Lagergebäude folgt Module Das TBS-Standortkonzept 2030 umfasst – vorbehaltlich der politischen Zustimmung – sechs Module. Als erstes Modul ist der Neubau Eintrachtstraße nahe des Müllheizkraftwerkes geplant. Als weiteres Modul ist der Neubau eines Werkstatt und Lagergebäudes am Kraftwerk vorgesehen (Modul 2).

Das hat jetzt der Kaufmännische Betriebsleiter der TBS, Ralf Weeke, am Rande der Grundsteinlegung bestätigt. „Eine solche Trennung ist vorgesehen“, sagte Weeke, während sein für den technischen Bereich zuständiger Betriebsleiter-Kollege Martin Wegner am Donnerstag noch einmal einen Überblick zu den Änderungen gab, die in den kommenden Jahren bei den Technischen Betrieben Solingen vonstattengehen werden.

„Ziel des vor viereinhalb Jahren auf den Weg gebrachten Standortkonzeptes ist es, die TBS zukünftig an zwei Standorten, nämlich am Hauptsitz an der Dültgenstaler Staße und am Müllheizkraftwerk, zu konzentrieren“, sagte Wegner. Dabei, so der Technische Betriebsleiter, setzten die TBS schrittweise mehrere Module um, von denen das neue Verwaltungs- und Betriebsgebäude an der Eintrachtstraße das erste darstelle.

Nach der Fertigstellung werden dort rund 150 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz haben. Ein Teil des Gebäudes wird Büro-Arbeitsplätze für die Verwaltung beherbergen. Und ferner sind auch Werkstätten sowie moderne Sozialräume vorgesehen, die bei den Technischen Betrieben Solingen unter anderem auch als eine Investion in die Zukunft betrachtet werden, wenn es darum geht, im härter werden Wettbewerb um neue Arbeitskräfte attraktiv zu bleiben.

Das Grundstück selbst, auf dem bis vor kurzem noch ein Altbau zu finden und das ansonsten überwuchert war, umfasst insgesamt 4277 Quadratmeter. Davon entfallen 875 Quadratmeter auf das neue Haus, das mit Erdgeschoss sowie erster Etage auf eine Bruttogeschossfläche von 1818 Quadratmetern kommt und nach aktuellem Stand inklusive aller Kosten mit rund sechs Millionen Euro veranschlagt wird. Des Weiteren besteht aber auch die Möglichkeit, das Gebäude später einmal um eine Etage aufzustocken.

„Gleichzeitig wird das Gebäude nach dem Energiestandard Kfw 40 gebaut“, kündigte Betriebsleiter Wegner an. Das bedeutet unter anderem, dass der Bau mit umweltfreundlichen Materialien errichtet wird und eine Dachbegrünung erhält. Zudem wird eine Zisterne für die Nutzung von Regenwasser eingebaut. Und es wird die Vorrichtung für eine Fotovoltaikanlage geschaffen, die „zum nächstmöglichen Zeitpunkt aufgesetzt“ wird.

„Das ist wichtig“, betonte der Vorsitzende des Zentralen Betriebsausschusses, Frank Knoche (Grüne), bei der Grundsteinlegung – wobei Knoche die TBS am Donnerstag noch aus einem anderen Grund lobte. So sei es nämlich gelungen, die Zahl der für den Neubau zu fällenden Bäume auf ein Minimum zu reduzieren. „Alle Fraktionen im Zentralen Betriebsausschuss stehen einstimmig hinter dem Projekt“, unterstrich der Ausschussvorsitzende, der bei seiner Ansprache mit einem Augenzwinkern meinte, vielleicht sei es demnächst ja auch möglich, der Grundsteinlegung für einen Windkraftanlagen-Park beizuwohnen.