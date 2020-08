Ausgliederungs-Diskussion : Wermelskirchen macht Ernst mit Höhrath

In Höhrath leben rund 150 Einwohner. Diese sind traditionell in Richtung Wermelskirchen orientiert. In unmittelbarer Nähe des Ortes liegt die Sengbachtalperre (am oberen Bildrand). Foto: Peter Meuter

Solingen/Wermelskirchen Der Rat der Nachbarstadt soll nach dem Willen der dortigen CDU die ersten Weichen für einen Stadt-Wechsel des Dorfes stellen. Die Solinger Grünen verlangen derweil einen „Masterplan für Höhrath“.

Geht es nach den Vorstellungen der CDU in Wermelskirchen, wird bei dem Wechsel des Solinger Stadtteils Höhrath zu der Nachbarkommune keine Zeit verloren. So haben die Christdemokraten in der zum Rheinisch-Bergischen Kreis gehörenden Stadt für die nächste Sitzungsrunde der politischen Gremien in Wermelskirchen jetzt einen Beschlussvorschlag eingebracht, mit dem „das Begehren der Einwohner aus Solingen-Höhrath“ möglichst Fahrt aufnehmen soll.

Dabei schwebt den Christdemokraten in der Nachbarstadt vor, dass der dortige Rat die kommunalen Wechselabsichten der Höhrather fortan auch offiziell unterstützt, die Wermelskirchener Verantwortlichen demnächst mit ihren Solinger Kollegen „in Verhandlungen über einen Gebietsänderungsvertrag einsteigen“ und das hierfür notwendige Verfahren auf Basis der Gemeindeordnung NRW – so schnell es geht – startet.

INFO Kita-Versorgung führt zu neuer Diskussion Geschichte Erstmals erwähnt wurde Höhrath 1217 in einer Schenkungsurkunde von Graf Adolf III. Bei Höhrath handelte es sich um ein Gut. Bis zur NRW-Gebietsreform von 1975 gehörte der Ort in neuester Zeit zu Wermelskirchen. Die Debatte um eine Umgemeindung, die es schon in den 1980er Jahren gab, erhielt vor kurzem neue Nahrung durch die Kita-Situation. Geografie Höhrath liegt südlich von Burg und westlich der Wermelskirchener Ortschaft Unterwinkelhausen. In Höhrath leben 150 Menschen.

Ziel muss es laut CDU Wermelskirchen sein, dem Willen der Bürger Rechnung zu tragen. So hatte eine Befragung der Bürgerinitiative Höhrath unlängst ergeben, dass unter mehr als 100 Höhrathern immerhin rund 85 Prozent eine Eingliederung nach Wermelskirchen wünschen. Und über 90 Prozent hatten überdies betont, dass sich ihre Lebensumwelt nach wie vor in Wermelskirchen befinde, zu dem Höhrath bis zu der kommunalen Gebietsreform 1975 lange Jahre gehört hatte.

Mit ihrer Offensive für eine organisatorische Neuausrichtung schlagen die Christdemokraten aus der Nachbarschaft somit in die gleiche Kerbe wie ihre Parteifreunde aus dem Solinger Stadtbezirk Burg / Höhscheid. Diese hatten die besagte Umfrage der Bürgerinititive bereits vor einigen Wochen zum Anlass genommen, ihrerseits eine Rückgliederung des 150-Einwohner-Ortes nach Wermelskirchen zu fordern.

Wobei ein potenzieller Wechsel in Höhrath selbst nicht in Gänze unumstritten ist. So machte ein Ortstermin der Solinger SPD erst vergangene Woche deutlich, dass es durchaus auch Höhrather gibt, die nichts gegen einen Verbleib ihres Dorfes bei der Klingenstadt einzuwenden hätten – zumal sich ein Gemeindewechsel ohnehin über Jahre ziehen würde.

Das sehen auch die Solinger Grünen, die deshalb nun noch einmal eine umfassende Debatte angemahnt haben. Zwar gelte es dem Willen der Bevölkerung Rechnung zu tragen, sagte am Wochenende beispielsweise Niklas Geßner aus der Stadtteilgruppe Burg / Höhscheid von Bündnis 90 / Die Grünen. Und ferner seien die Grünen keineswegs gegen eine Umorientierung der Höhrather. Indes, so Geßner, ergebe es keinen Sinn, eine Entscheidung übers Knie zu brechen. Vielmehr, so der Grüne, sei es zunächst wichtig, die Probleme der Menschen jetzt zu lösen.