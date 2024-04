Technisches Berufskolleg in Solingen „Werkstattcarré“ am Weyersberg feiert Eröffnung

An Schauwerten mangelte es nicht auf dem Rundgang, zu dem Schulleiter Michael Becker Gäste von Verwaltung und Handwerk eingeladen hatte: In der Schweißerei etwa kam der Tross an einem Oldtimer auf einer Hebebühne vorbei, den Werkstattlehrer Jens van den Bruck als Arbeitsobjekt mitgebracht hatte. Der Raum gehört zum Herzstück des „Werkstattcarrés am Weyersberg“, dessen Eröffnung das Technische Berufskolleg (TBK) am Freitag feierte. Es verbindet bestehende Teile des Schulkomplexes um einen Innenhof herum mit einem Neubau, der anstelle baufälliger Gebäude an der Weyersberger Straße gerückt ist. Alt und neu gehen dabei teilweise nahtlos ineinander über und sind zur Straße hin durch eine Brücke verknüpft.