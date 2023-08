Die Mutter des Solinger Zwilling-Werks präsentiert Geschäftszahlen für 2022 Zwilling-Mutter legt bei Umsatz zu

In den USA konnte der Bereich nicht an 2021 anknüpfen. Umsatzrückgänge gab es im stationären Handel. Das Online-Geschäft und die Eröffnung neuer Shops wirkten aber positiv. Die strikte Corona-Politik sorgte in China wiederum für stationäre Umsatzrückgänge. Das Online-Geschäft erwies sich als gewinnbringend. In Europa wurde der Umsatz moderat gesteigert, in Deutschland der Vorjahresumsatz jedoch verfehlt, wobei sich das stationäre Geschäft erholte. Dabei, so Werhahn, habe sich auch das Barbecue-Segment mit weiteren Fachgeschäften und Grillschulen positiv entwickelt.