Ansichtssache Wenn die Verkehrswende schon in der Solinger Schalterhalle entgleist

Genau das sind all jene, die immer größeren Veränderungen in immer kürzerer Zeit das Wort reden und ernsthaft glauben, mit dieser Bahn sei eine Gesellschaft zum Umstieg auf die Schiene zu bewegen. Das wird nicht funktionieren. Wobei die Pläne von einer Mobilität auf der Schiene bisweilen schon in der Empfangshalle des Solinger Hauptbahnhofs entgleisen, wenn es an einem solchen Großstadt-Bahnhof keine vernünftigen Informationen gibt. Richtige Bahnprofis wissen sich vielleicht noch zu helfen. Doch viele andere steigen bereits an dieser Stelle aus. Verdenken kann man es ihnen nicht.