Solingen: Wendung im Geldautomaten-Prozess

Solingen Erst am 30. Mai geht es vor dem Kölner Landgericht weiter.

Das Strafverfahren gegen drei Niederländer, die unter anderem Geldautomaten in Solingen und in Leverkusen gesprengt, einen hohen sechsstelligen Geldbetrag erbeutet und erheblichen Sachschaden verursacht haben sollen, geht in die Verlängerung. Nach den Angaben, die der zweite Angeklagte am Montag gemacht hatte, hat die Staatsanwaltschaft nun weitere Ermittlungen angekündigt. War ein vierter Mann beteiligt ?