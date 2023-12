Müngstener Brücke Auf dem Weg zum Welterbe – so geht es jetzt weiter

Deutschland nimmt die Müngstener Brücke, die gemeinsam mit jeweils zwei Bauwerken gleichen Bautyps in Frankreich und Portugal sowie einer Brücke in Italien Weltkulturerbe werden soll, in die sogenannte Tentativliste auf. Tentativ heißt „probeweise, versuchsweise“. Das klingt unverbindlicher, als diese Liste tatsächlich ist. Denn es handelt sich dabei um eine Vorschlagsliste, mit denen sich ein Land – oder in diesem Fall mehrere Länder – um die Aufnahme als Unesco-Weltkulturerbe bewirbt.