Auch Solingen und Haan sind betroffen Weiter erhöhte Staugefahr auf der A 46

Solingen/Haan · Schon seit Jahren nervt die Baustelle zwischen Haan-Ost und Sonnborner Kreuz viele Solinger, die Richtung Wuppertal fahren. Das wird wohl noch länger so sein. Demnächst steht in der Nachbarstadt der Bau eines neuen Zubringers an.

26.04.2023, 16:00 Uhr

Seit Jahren ein gewohntes Bild. Durch die Baustelle auf A 46 hinter Anschlussstelle Haan-Ost verengen sich die Fahrstreifen und es bilden sich regelmäßig Staus. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Autofahrer, die auf ihrem Weg von und nach Solingen die Autobahn 46 benutzen, müssen auch in Zukunft etwas mehr Zeit einkalkulieren. Denn noch immer werden die Verkehrsteilnehmer auf dem Teilstück der A 46 zwischen der Anschlussstelle Haan-Ost sowie dem Sonnborner Kreuz durch eine Baustelle ausgebremst – und dies wird sich zumindest in Fahrtrichtung Wuppertal beziehungsweise Ruhrgebiet in absehbarer Zeit auch nicht ändern.