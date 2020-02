Vor dem Nominierungs-Parteitag : Weiterhin Rumoren bei den Solinger Christdemokraten

Solingen In der Partei stehen sich verschiedene Gruppen unversöhnlich gegenüber.

Vor dem Parteitag der Solinger CDU am Samstag herrscht unter vielen Mitgliedern der Partei eine eher angespannte Stimmung. Denn wenn sich die Christdemokraten ab dem Vormittag im Clemenssaal an der Goerdelerstraße treffen, geht es nur vordergründig alleine um die Aufstellung der Kandidaten für die Kommunalwahlen im September.

So fürchten manche innerhalb der CDU bereits eine neuerliche Spaltung der Partei, nachdem sich mit der BfS im Jahr 1999 und mit der FBU im Jahr 2005 in der jüngeren Vergangenheit schon zweimal Gruppierungen im Streit von der Union getrennt hatten. „Die CDU richtet sich gerade selbst zugrunde“, hieß es am Donnerstag beispielsweise aus Partei-Kreisen – wobei ein Teil der Union für die augenblicklichen Spannungen vor allem einen Konflikt zwischen Mitgliedern der Jungen Union sowie einigen älteren Christdemokraten verantwortlich macht.