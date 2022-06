Bauarbeiten in Solingen : Weiter lange Staus in der Kohlfurth

Kohlfurth Der Abbau einer der drei Baustellenampeln brachte nicht die erhoffte Entspannung. Besonders Pendler leiden morgens und abends unter den Staus.

Dabei hat auch eine zuletzt vorgenommene Reduzierung von drei auf zwei Baustellenampeln nicht zu der eigentlich erhofften Entzerrung geführt. Im Gegenteil – hatten sich in der ersten Phase der Bauarbeiten die Staus morgens vor allem in der zentralen Rushhour zwischen sieben und neun Uhr gebildet, ist nun auch an den Vormittagen speziell in Richtung Solingen viel los. So reihen sich die Fahrzeuge mittlerweile selbst um zehn Uhr oder um 10.30 Uhr noch Stoßstange an Stoßstange bis hinauf zur Abfahrt der L 74 in der Kohlfurth.