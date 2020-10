Abfall-Entsorgung in Solingen : Weiter spürbare Einschränkungen bei Müllabfuhr

Solingen Die Corona-Krise hat auch die Technischen Betriebe Solingen (TBS) voll erwischt. Bei den Müllwerkern gibt es zurzeit sechs Fälle. Das bleibt nicht ohne deutliche Folgen bei grauen und braunen Tonnen sowie der Sperrgutabfuhr.

Die Zahl der positiven Corona-Tests steigt auch bei den Technischen Betrieben Solingen (TBS) weiter an. So hat die Stadt am Donnerstag mitgeteilt, dass nach vier Angestellten am Vortag – inzwischen sechs Mitarbeiter der Müllentsorgung betroffen sind. Und auch die Quarantäne-Zahlen steigen nach wie vor an – weswegen zum Beispiel die Abholung von Tonnen auch in den kommenden Tagen lediglich eingeschränkt funktionieren wird.

Ab dem heutigen Freitag wird der Vollservice bei den grauen Müllbehältern bis auf Weiteres eingestellt. Anwohner müssen ihre Behälter selbst an die Straßenkante stellen und nach der Leerung wieder hereinziehen. Das betreffe auch die so genannten Kellerleerungen, hieß es bei der Stadt. Ferner würden auch graue Tonnen, die am Mittwoch durch den Streik stehen geblieben sind, voraussichtlich nicht nachgeleert. Überhänge könnten am nächsten regulären Leerungstag neben die Behälter gestellt werden. Diese würden dann, so das Rathaus, mitgenommen, sofern die übliche Restmüllsammlung aufrecht erhalten werden könne. In Aufderhöhe stünde eine Restmüll-Abholung gegebenenfalls zu Anfang der kommenden Woche an. Gelbe und blaue Behälter wiederum sollten bei Nicht-Abholung zunächst einen weiteren Tag draußen stehen gelassen werden. Die Leerung von braunen Biotonnen sei indes aktuell eingestellt.