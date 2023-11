Musikalische Lesung in Solingen „Wir möchten mit unserem Publikum eine geistreiche Zeit verbringen“

Welsch Anja Kruse habe ich vor einigen Jahren in Bad Homburg über unsere gemeinsame Freundin Tamara Schüler kennen und schätzen gelernt. Wir haben uns immer mal getroffen, wenn sie Theater gespielt hat. Ob in Frankfurt, in Solingen, in Essen oder anderswo. Und auch Anja Kruse hat mich in Düsseldorf oder in Neu-Ulm zu meinen Vorstellungen besucht. Voriges Jahr war ich einige Tage bei ihr in Österreich in der Vorweihnachtszeit. Wir waren in Salzburg auf dem Weihnachtsmarkt oder in Oberndorf, wo mir Anja Kruse die Stille-Nacht-Kapelle gezeigt hat. Wir saßen abends in ihrem gemütlichen Wohnzimmer und hatten die Idee zu einem gemeinsamen Projekt. Aus den Folgetreffen entstand dann die Lesung „Von Weinen und Lachen". Finalisiert haben wir sie im September bei einem Essen, Wein und in Gesellschaft meiner kleinen Hunde im Pavillon in meinem Garten. Es war eine wunderbare Zeit bis dahin.