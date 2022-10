Weihnachten und Energiekrise : Der Handel in Solingen braucht Besinnlichkeit

Die Solinger Innenstädte wollen ihre Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr etwas reduzieren, um Energie einzusparen. Sie wollen aber nicht komplett drauf verzichten, sodass die Lichter, wie hier an der Düsseldorfer Straße in Ohligs, auch in diesem Jahr aufgehangen werden. Foto: Peter Meuter

Meinung Solingen Trotz oder gerade wegen der Energiekrise braucht der Handel ein gutes Weihnachtsgeschäft. Sonst gehen in Solingen bald die Lichter aus.

Der Ohligser Weihnachtsdürpel könnte zum dritten Mal in Folge ausfallen. Auch andere Weihnachtsmärkte sehen sich vor Problemen. Daneben wird die Beleuchtung zur Adventszeit in diesem Jahr voraussichtlich reduziert – Kostenpflichtiger Inhalt unter anderem wollen die auffällig geschmückten Solinger Weihnachtshäuser ihre Dekorationen zurückfahren. Die aktuellen Krisen der Zeit, aktuell vor allem die steigenden Energiepreise und drohende Gasknappheit, zwingt uns alle zusammenzustehen. Schließlich kann es in niemandes Interesse sein, im tiefen Winter zu frieren. Und dieses Zusammenstehen wird sich zwangsläufig auch auf den Advent auswirken.

Trotzdem ist es eben auch das dritte Krisenjahr in Folge, das wir alle erleben. Ein bisschen Besinnlichkeit scheint da angemessen, sogar nötig. Immerhin: Wenn Weihnachtsmärkte wieder nicht stattfinden können oder kleiner ausfallen, wenn die Innenstädte dabei schwächer beleuchtet sind als üblich und auch die Privathäuser weniger festliche Stimmung verbreiten, dann fehlt vielen in Solingen womöglich der hoffnungsgebende Effekt, den die Adventszeit normalerweise haben kann und den wir in diesen krisengebeutelten Zeiten brauchen. Dabei ist letztlich auch egal, was genau der Grund für den Mangel an Festlichkeit ist – seien es eben die hohen Energiepreise oder Kostenpflichtiger Inhalt organisatorische Gründe wie die, die den Weihnachtsdürpel bedrohen.

Am Ende wirkt sich die Stimmung ganz direkt auf die lokale Wirtschaft aus. Gerade Ohligs steht immerhin als Innenstadt vergleichsweise gut dar, ein gutes Weihnachtsgeschäft brauchen die Händlerinnen und Händler aber auch dort. Und das steht aktuell nun mal auf der Kippe. Eine aktuelle Umfrage sieht die Kauflaune zum Fest im Land schon jetzt in Gefahr – ein Albtraum für den Handel. Besonders die Innenstadt in Mitte kann es nicht gebrauchen, wenn jetzt zur Energiekrise auch noch ein schlechtes Weihnachtsgeschäft dazu kommt, womöglich sogar ein schlechteres als in den vergangenen Pandemie-Jahren.

