Weihnachtsmarkt in Solingen Beim Bummeln ein gutes Werk verrichten

Glühwein, Süßes und Herzhaftes, Kunsthandwerk, Geschenkideen – das ist es, was man im Allgemeinen von einem Weihnachtsmarkt erwartet. Dabei gerät gern in Vergessenheit, dass es beim Fest zu Christi Geburt eben nicht nur um Kommerz geht – sondern besonders um die Nächstenliebe: Das war wohl auch der Gedanke hinter dem „Weihnachtsdorf der guten Taten“. Das begrüßte am Wochenende die Besucher am Fronhof vor der evangelischen Stadtkirche.