Solinger Filmprojekt zu Weihachten : Die Suche nach Gott in den Straßen von Ohligs

Der Kurzfilm wurde unter anderem mit Pfarerrin Bärbel Schweizer an der Haustür von Familie Kierdorf gedreht. Foto: Maria Kierdorf

Solingen Eine Gruppe der evangelischen Kirchengemeinde hat einen Kurzfilm gedreht, der heute im Internet erscheint. Das Drehbuch knüpft an Dino Buzzatis Erzählung „Die Nacht im Dom“ an.

Von Alexander Riedel

Am Weihnachtsabend betritt ein Bettler ehrfürchtig den Dom – und bittet den Priester, er möge ihm doch ein Stückchen von Gott abgeben. Der aber setzt ihn schroff mit ein paar Lire vor die Tür. Die Folgen seines Handelns werden dem Kirchenmann bald schmerzlich bewusst: Denn mit dem zerlumpten Gast hat auch Gott das prachtvolle Gebäude verlassen – und das kurz bevor der Erzbischof zum Gebet erscheinen wollte. So eilt der Priester auf der Suche nach Gott, schuldbewusst und mit wachsender Verzweiflung, von Ort zu Ort. Nun ist er der Bittsteller – und stößt bei einer Familie am festlich gedecken Tisch ebenso auf Ablehnung wie bei einem Bauern auf dem Feld. Er fürchtet, der Erzbischof müsse seinetwegen alleine Weihnachten feiern. Doch nur wer Gottes Achtsamkeit für sich allein haben will, verliert sie. Das ist die Quintessenz aus „Die Nacht im Dom“.

Die Erzählung des italienischen Schriftstellers Dino Buzzati inspirierte Pfarrerin Bärbel Schweizer zum Drehbuch für den Kurzfilm „Wo ist Gott?“. Den präsentiert die evangelische Kirchengemeinde Ohligs zu Heiligabend im Internet. Die Handlung führt die diesmal weibliche Hauptfigur an verschiedene Schauplätze im Westen Solingens. Gedreht wurde in den letzten Wochen an der Parkstraße und anderen Orten in der Ohligser Innenstadt ebenso wie an der Rupelrather Kirche. „Den Anstoß für das Filmprojekt gab unser Technik-Team“, erzählt Bärbel Schweizer. Das kümmert sich sonst unter anderem um Beleuchtung und Ton bei den hauptsächlich komödiantischen Aufführungen der gemeinde-eigenen Theatergruppe „Gaudium“ – oder in der Corona-Zeit auch um die Durchführung der Streams von Gottesdiensten.

Info Video ist zum Fest im Internet zu sehen Kurzfilm Das rund zwölf-minütige Video mit dem Titel „Wo ist Gott?“ ist seit heute als Stream auf Youtube zu sehen. Dazu können die Zuschauer den Suchbegriff „Evangelische Kirchengemeinde Solingen Ohligs“ eingeben.