Aktion von Solinger Gastronomen : Kein einsames Weihnachtsfest

Gerd König (r.) sammelt Gerichte für das Weihnachtsessen ein – unter anderem bei Stephan Schälte von „Fisch Schälte“ in Ohligs. Foto: Peter Meuter

Solingen Weihnachten alleine zu verbringen ist für viele Menschen eine schlimme Vorstellung. Deswegen lädt Gerd König wieder zum gemeinsamen Essen und Feiern ein – unter Corona-Bedingungen.

Für all diese Personen organisiert Gerd König eine Weihnachtsaktion. Unter dem Motto „Niemand muss Heiligabend alleine sein“ lädt der Gastronom am Weihnachtsabend ab 18 Uhr in den Gemeindesaal der evangelischen Kirchengemeinde Wald. „Die Aktion gibt es seit acht Jahren“, erzählt König im Vorfeld des großen Heiligabend-Essens. Angefangen habe es damals im Al B’Andy, das er damals führte. „Ich habe Heiligabend für alle, die kommen wollten, aufgemacht und Essen hingestellt.“ Seit drei Jahren kocht der Betreiber des Restaurants „Esszimmer“ nicht mehr alleine für die Weihnachts-Gäste. „Ich mache das jetzt mit anderen Solinger Gastronomen, die ich kenne, zusammen.“ Im vergangenen Jahr war die Aktion corona-bedingt ausgefallen.