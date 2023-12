Weihnachten im Mittelalter So feierte man Weihnachten im Mittelalter auf Schloss Burg

Vom Anzünden der Kerzen am Adventskranz bis hin zum Aufstellen des Weihnachtsbaums – die Adventszeit und das Weihnachtsfest stecken voller Bräuche. Doch die meisten dieser Bräuche sind nicht so alt, wie sie scheinen. Viele von ihnen entstanden erst nach der Reformation und in der Neuzeit. Das Weihnachtsfest im Mittelalter unterschied sich also von unserer heutigen Art, die Geburt von Jesus Christus zu feiern. Doch wie genau könnte das Weihnachtsfest im Mittelalter auf Schloss Burg begangen worden sein?