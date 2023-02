Karneval in Solingen Alle Macht den Weibern

So ließ es sich Thomas Graf, Präsident des Höhscheider Karneval Vereins, nicht nehmen, unter dem Raunen des Publikums am Rathausplatz einmal mehr auf die außer-klingenstädtische Herkunft des Regenten zu verweisen – ergänzt um einige spöttische Hinweise zu dessen Werdegang: Kinderprinz in seiner Heimatstadt Langenfeld sei Markus einst gewesen. „Seitdem”, holte der Redner zum nächsten Tiefschlag aus, „ist er gewachsen – aber nicht unbedingt in die Höhe.”