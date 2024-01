Fotos aus Solingen Gibt Kleidung des Toten Aufschluss auf seine Identität?

Am 28. Dezember vergangenen Jahres wurde in Solingen eine Leiche in der Wupper entdeckt. Da ihre Identität bislang noch nicht geklärt ist, hofft die Polizei jetzt auf Hinweise, die sich aus der Kleidung des Toten ergeben. Triggerwarnung: Das kommende Foto zeigt eine Gesichtsrekonstruktion, deren Anblick für besonders sensible Personen womöglich eine Belastung sein könnte.