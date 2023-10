Tierischer Einsatz der Polizei Waschbär sorgt für Stau auf L 74 bei Solingen

Der Feuerwehrmann kam zufällig am Einsatzort vorbei und verfrachtete das renitente Tier nach Absprache mit den zuständigen Behörden kurzerhand in eine Kiste. Mit dieser brachte der Helfer den augenscheinlich unverletzten Waschbär zu guter Letzt in einen nahegelegenen Wald, wo das Tier dann wieder in die Freiheit entlassen wurde. Der Einsatz dauerte bis 8.50 Uhr, danach floss der Verkehr wieder wie gewohnt.