Bürgerbefragung Was sich die Besucher für das Heidebad wünschen

Modernere Sanitäranlagen, eine größere Rutsche und ein erweitertes Angebot am Kiosk – dies sind lediglich einige der Wünsche, die die Besucher des Heidebades mitten in der Ohligser Heide äußern, wenn es um eine Attraktivierung des einzigen in städtischer Hand verbliebenen Freibades in Solingen geht. Das ist ein Teil der Ergebnisse, die eine aktuelle Befragung unter den Gästen des Bades erbracht hat. Im vergangenen Monat hatten insgesamt 240 Besucher an einer Bürgerbeteiligung der Solinger Bädergesellschaft (SBG) teilgenommen, mit der die Verantwortlichen in Erfahrung bringen wollten, an welchen Stellen in der in die Jahre gekommenen Anlage der Schuh ganz besonders drückt.