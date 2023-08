Hochbetrieb auf S-Bahn-Strecke Warum der Thalys gerade durch Solingen fährt

Wenn ein Thalys an einem roten Signal am Solinger Hauptbahnhof zum Stehen kommt, dann hat der französische Hochgeschwindigkeitszug von oder nach Paris hier eigentlich nichts zu suchen. In diesen Tagen aber ist das prägnante Dunkelviolett mehrfach zu sehen – zum Beispiel am Samstagnachmittag, als der THA 9472 gegen 16.20 Uhr den neuen Knotenpunkt der Deutschen Bahn passierte.