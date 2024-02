Keine Busse am Donnerstag Verdi streikt auch in Solingen und Remscheid

Die Stadtwerke in Solingen und Remscheid sind auch von dem Streik betroffen. In Solingen wird kein Bus das Depot an der Weidenstraße verlassen, so dass auch Fahrer anderer Unternehmen nicht einspringen können. Die Remscheider Stadtwerke informieren auf ihrer Homepage, dass es am Donnerstag zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr kommen wird und keine Busse fahren werden. Der Streik beginnt mit dem Betriebsstart beginnen und betrifft nicht nur Pendler, sondern auch Schüler, die mit dem Bus zur Schule fahren wollen. Das Ende des Streiks wird zum Betriebsende erwartet, so dass auch der Nachtexpress betroffen sein wird. Die ersten Bus werden planmäßig erst wieder am Freitag gegen 4 Uhr aus dem Depot fahren.