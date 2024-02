Donnerstag und Freitag Verdi streikt wieder in Solingen und Remscheid

Solingen/Remscheid · Der nächste Warnstreik der Gewerkschaft Verdi wird am Donnerstag und Freitag erneut große Teile des Nahverkehrs in Solingen und Remscheid lahm legen. Fridays for Future streiken mit.

28.02.2024 , 14:55 Uhr

Anfang Februar streikten die Solinger Busfahrer bereits. Foto: Alexandra Rüttgen

Nach Anfang und Mitte Februar hat Verdi für Donnerstag und Freitag den dritten Warnstreik innerhalb eines Monats angekündigt. Wenn es nicht noch Wunder in Form einer Einigung zwischen der Dienstleistungsgewerkschaft und der Arbeitgeber gibt, liegt der Öffentliche Nahverkehr wieder brach. 30 Kommunenen in NRW, darunter auch Solingen, Remscheid und Wuppertal und Leverkusen sind am Donnerstag, 29. Februar, und Freitag, 1. März, betroffen. Statt 24 Stunden wie vor zwei und vor vier Wochen, bleiben die Busse nun für 48 Stunden im Depot. Hauptstreiktag ist der Freitag, an dem auch Klimastreiktag ist: Bei den Warnstreiks im Nahverkehr protestiert auch „Fridays for Future“ unter dem Namen „Wir fahren zusammen“ mit Verdi für eine Verkehrswende. Neben der Klingenstadt und Remscheid ist auch die Wupsi in Leverkusen betroffen. Die von der Wupsi betriebene Schnellbuslinie SB 25 (nach Leichlingen und Köln) fuhr zuvor trotz des Streiks teilweise. Auch die Linie 782 (nach Hilden und Düsseldorf) fuhr. Hier setzte die Rheinbahn Subunternehmen ein. Die Linie 252 (über Wermelskirchen nach Burscheid) fuhr, weil der Regionalverkehr Köln (RVK) nicht bestreikt wurde. Verdi NRW fordert unter anderem zusätzliche freie Tage, um die Beschäftigten zu entlasten und die Berufe attraktiver zu gestalten. Der Arbeitgeberverband KAV NRW wirft seinerseits Verdi vor, völlig unangemessen vorzugehen und der Attraktivität des Nahverkehrs zu schaden. Er verweist auf einen engen finanziellen Spielraum und darauf, dass zum 1. März die Gehälter, wie bereits vor längerer Zeit vereinbart, deutlich steigen.

(irz/dpa)