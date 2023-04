Landgericht verhandelt Vorfall in Solingen-Ohligs War die Messerstecherei kein geplanter „Racheakt“?

Am auf der Kamera festgehaltenen Tatablauf gibt es keinen Zweifel, auch nicht von der Verteidigung. Aber sind die Brüder auch in der Absicht nach Ohligs gekommen, die Lage dort eskalieren zu lassen? Haben die drei anderen gewusst oder vielleicht sogar geplant, dass der Jüngste ein Messer bei sich hat und damit zusticht? All das konnte bislang im Prozessverlauf nicht zweifelsfrei festgestellt werden. Im Gegenteil: Am mittlerweile elften Verhandlungstag sagte ein weiterer Zeuge aus, der die Angeklagten in der Tatnacht am 15. Mai 2022 zu der Bar in Ohligs begleitet hatte. Man sei auf dem Weg nach Düsseldorf gewesen und habe dort nur kurz Halt machen wollen, damit einer der Brüder seine Brille abholen könne. Die hatte der Mann dort verloren, nachdem es schon zwei Tage vorher eine Auseinandersetzung mit dem Wirt gegeben hatte. Dafür habe sich der Angeklagte angeblich entschuldigen wollen, per Handschlag. Der Brillenbesitzer sei dann auch schon mal aus dem Auto gestiegen und in Richtung der Kneipe gegangen, die anderen hätten noch einen Parkplatz gesucht. So hatte es zuvor auch ein weiterer Zeuge ausgesagt, der ebenfalls in der Tatnacht mit den Brüdern unterwegs war. Die Stimmung sei ausgelassen gewesen, an der Bar sei sie dann aber eskaliert.