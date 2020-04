Unterwegs auf dem Willi-Lohbach-Weg : Gedanklich unter dem Meeresspiegel

Solingen Der Willi-Lohbach-Weg in Burg wurde neu ausgeschildert. Anfang der 1970er Jahre war der Wanderweg von den Naturfreunden Solingen-Theegarten als Deutschlands erster geologischer Lehrpfad angelegt worden.

Wie buchstabiert ein Graureiher „Restaurant“ ? Wahrscheinlich so: F i s c h t r e p p e. Kurz hinter dem Klärwerk in Unterburg wartet der Vogel darauf, dass sein Essen vorbeikommt. Von den wenigen Spaziergängern und Wanderern, die in der Mitte der Woche an der Wupper unterwegs sind, lässt er sich dabei nicht stören. Auch das Eichhörnchen am Hang nimmt keine Notiz von den Menschen, die gesittet auf den Wegen bleiben – und gerade deshalb jede Menge über ihre Heimat erfahren.