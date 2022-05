Peter Wirtz im Gespräch über die Walder Theatertage : „Wir schaffen urbane Lebensqualität“

Info

Programm Den Auftakt der Walder Theatertage hat der Kabarettist Philipp Scharrenberg am 30. April im Lichtturm gemacht. Am 20. Mai findet ein Konzert in der Lutherkirche statt, am 7. Juni eine Konzertlesung mit Aeham Ahmad und Andreas Lukas in der Walder Kirche.

Abschluss Vom 10. bis 12. Juni kommen beim Internationalen Straßentheaterfest Musik, Theater und Varieté zusammen auf verschiedenen Bühnen in Wald zusammen. Und am 11. Juni feiern die Theatertage ihr Jubiläum bei der großen Gala im Theater und Konzerthaus.

Alle Infos zum Programm der Walder Theatertage hier