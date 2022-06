25 Jahre Walder Theatertage : Straßentheaterfest feiert fulminante Rückkehr

Foto: Peter Meuter 12 Bilder So war das Straßentheaterfest bei den Walder Theatertagen 2022

Solingen Bunt, komödiantisch und artistisch ging es am Freitagaband auf dem Walder Kirchplatz und der gesperrten Friedrich-Ebert-Straße zu. Programm gab es auch am Samstag.

Wenn riesige Schwäne anmutig über die Fußgängerzone wandeln und dabei einen riesigen Tross an menschlichen Begleitern hinter sich herziehen oder farbenfroh gewandete Stelzengänger aus luftiger Höhe ihre Betrachter grüßen, ist dem Solinger klar, um welche Kulturreihe es geht: Die Walder Theatertage sind eben seit 25 Jahren eine Institution. Und erstmals seit dem Ausbruch von Corona hatten die inzwischen als Verein formierten Veranstalter wieder zum Höhepunkt ihres Programm-Reigens eingeladen – den Straßentheatertagen in der Walder Innenstadt. Dazu verwandelte sich der Stadtteil inklusive Kirchplatz und teilweise abgesperrter Friedrich-Ebert-Straße am Freitagabend wieder in ein Festival-Gelände.

Um Punkt 18 Uhr gab der Vereinsvorsitzende Peter Wirtz mit Bezirksbürgermeisterin Birgit Zeier den Startschuss. „Endlich geht es wieder los“, war einer der meist gehörten Sätze unter Besuchern. Vor allem die Ungezwungenheit, sich einmal dieses oder jenes anzuschauen, und dazwischen einfach eine Quiche, Wein und Bier auf die Faust zu nehmen oder sich zu einem Imbiss mit Freunden auf der Bank niederzulassen, kennzeichnete das Fest. Denn, wo man sich auch aufhielt – irgendjemand kam schließlich immer vorbei: Neben den bereits erwähnten Schwänen von „World of Wonder“ und den hochaufgeschossenen „Farbentänzern“ war das zum Beispiel die italienische Swing-Formation „BandaKadabra“: In eleganten schwarzen Anzügen zogen sie mit Bläsern, Schlagwerk und Megaphon ausgestattet durch die Straßen und animierten die Passanten zum Mittanzen. Mitten im Geschehen waren auch die Zuschauer von „Le Petit Monsieur“: Anfangs als seriöser Geschäftsmann wirkend, entpuppte der sich schnell als phänomenaler Akrobat. Sein "Gegenspieler" war eine widerspenstige Telefonzelle. Weil die sich von außen nicht öffnen ließ, erklomm der Protagonist eben das Dach, von wo er sich von jungen Zuschauern seinen Aktenkoffer anreichen ließ – und fand sich nach vielen groteskten Wendungen im rauchenden Innenraum wieder.

Info Verein organisiert das Fest Das Event War ursprünglich die Friedrich-Albert-Lange-Schule federführend bei der Planung der Walder Theatertage, trägt seit 2021 ein gleichnamiger Trägerverein mit dem ehemaligen Schulleiter Peter Wirtz an der Spitze die Verantwortung. Unterstützung gab es zudem von der Bezirksvertretung, der Stadt-Sparkasse, den Solinger Stadtwerken, der evangelischen Kirchengemeinde Wald sowie durch die Förderung von Land und Bund. Schirmherr der Theatertage ist Oberbürgermeister Tim Kurzbach.

Skurriles aus dem Alltag hatte auch der US-amerikanische Künstler „Nakupelle“ für die ihn umringende Zuschauermenge parat. Seine besonderen Mitbringsel: Ein Büroschreibtisch mit eingebautem Schredder, aus dem monströs gurgelnde Geräusche ertönten, Eimer, Besen und eine Abfalltonne. Damit führte er die Gäste in die vielfältigen Spielarten der Müllentsorgung ein: Unter herzhaftem Gelächter rückte er in martialischer Pose einem Bündel Papier zu Leibe, um es anschließend lässig im Eimer zu versenken. „Angeber“, rief ein Junge in der ersten Reihe, als sich „Nakupelle“ gespielt großspurig für seine Jonglage mit Eimern und Bechern feiern ließ. Am Ende schluckte die Tonne den Künstler – und gab ihn dem jubelnden Publikum mit ausgefranstem Oberteil zurück. Kleine Zaubertricks gab derweil der Spanier Txema zum Besten, der als Postbote einen großen Koffer hinter sich herzog, Artistik lieferten die Berliner „Tridiculous“.

Eine Menge von allem, was Clownerie und Zirkus ausmacht, zeigte schließlich die „Compagnia Baccalà“ in der Optik eines Stummfilm-Duos: Mit Turneinlagen, Slapstick und viel Gefühl verzauberten sie die Gäste am späten Abend.