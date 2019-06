Waldbrand in Gräfrath : Solinger Feuerwehr im Großeinsatz

Foto: Christian Breuer

Gräfrath An der Stadtgrenze zwischen Wuppertal und Solingen ist am Montagnachmittag ein etwa 15.000 Quadratmeter großes Waldgebiet in Brand geraten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Freiwillige und Berufsfeuerwehren aus beiden Städten eilten zum schwer zugänglichen Einsatzort. Auch ein Hubschrauber kreiste über dem Gebiet. Der Rauch war weithin sichtbar. Nach ersten Informationen gab es keine Personenschäden.

(red)