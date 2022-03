Solinger Modeunternehmen : Walbusch-Führung künftig ohne Ralph Hürlemann

Die bisherige Walbusch-Geschäftsführung mit Hauptgesellschafter Christian Busch (r.) und (v.l.): Ralph Hürlemann, Marcus Leber und Frank Reuber. Foto: Walbusch

Solingen Die bislang vierköpfige Geschäftsführung der Walbusch-Gruppe mit Sitz in Solingen verkleinert sich. Ralph Walbusch scheidet aus, wie das Unternehmen mitgeteilt hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ralph Hürlemann scheidet aus der Walbusch-Geschäftsführung aus. Wie das Solinger Modeunternehmen mitteilt, erfolge die Trennnung einvernehmlich. Hürlemann habe in über vier Jahren wichtige Veränderungen in der Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG vorangetrieben, besonders im Bereich Sortiment. Damit habe er zum Erfolg der Gruppe bei den Kunden beigetragen, schreibt das Unternehmen. „Durch seine Arbeit hat Herr Hürlemann dafür gesorgt, dass auch in Zeiten der Corona-Krise und allgemeinen Problemen bei der Beschaffung Walbusch jederzeit sicher und stabil aufgestellt war“, so die Mitteilung weiter.

Die Gesellschafter des 1934 in Solingen gegründeten Familienunternehmens, Christian und Thomas Busch, würdigen Hürlemanns Impulse der vergangenen Jahre, die zu großem Zuspruch am Markt geführt hätten, so die Mitteilung. Christian Busch leitet die Unternehmens-Gruppe mit über 1000 Mitarbeitern derzeit in dritter Generation.

Lesen Sie auch Modeunternehmen : Walbusch baut Umsatz kräftig aus

Die bislang von Hürlemann betreuten Bereiche der Geschäftsführung werden dem Unternehmen zufolge bis auf weiteres auf die verbliebenen Geschäftsführer aufgeteilt. So soll Marcus Leber zusätzlich zu seinen Aufgaben unter anderem in den Bereichen E-Commerce und Stationärvertrieb das Ressort Einkauf übernehmen. Zudem wird er künftig für die Marken zuständig sein, die neben Walbusch zu der Gruppe gehören, inklusive Avena, deren Zuständigkeit bislang bei Hürlemann lag. Frank Reuber wiederum wird die Verantwortung für den Kundenservice übernehmen. Bislang ist er bereits für die Bereiche Finanzen, IT, Logistik und Personal zuständig.

(c-st)