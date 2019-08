Machete und Baseballschläger : Waffenfunde beim Drogenhändler

Solingen/Wuppertal Fortsetzung der Verhandlung gegen einen 34-jährigen Solinger am Landgericht.

Der Fall eines 34-jährigen Solingers, der wegen Drogenhandel angeklagt ist, wurde vor dem Landgericht Wuppertal weiter verhandelt. Zwar hatte der Angeklagte bereits im ersten Termin sein „Geschäftsmodell“ weitgehend erklärt und bereut. Im Innenstadtbereich um das Solinger Rathaus habe er einen schwunghaften Handel – erst mit Marihuana, dann mit Kokain und Amphetaminen – aufziehen wollen, um seine Schulden bezahlen zu können. Die stammten aus eigenem ungebremstem Rauschmittelkonsum in Wuppertal, später in Solingen. Das hatte schon mal zu Verurteilungen geführt. Hinzu kam der misslungene Versuch einer Selbständigkeit.

Das Gericht wollte in diesem Termin die Waffenfunde der Polizei und sein recht unstetes Leben in den letzten Jahren näher aufgeklärt wissen. Die Machete zum Beispiel, die laut Foto der Polizei griffbereit auf einer Kommode lag, sei dort nur für das Foto von der Polizei selbst dorthin gelegt worden, protestierte der Angeklagte. Eingepackt hätte sie in einer Glastischschublade gelegen, nicht erkennbar und erst recht nicht schnellen Zugriff gedacht. Keinen Widerspruch gab es aber zu dem Baseballschläger, der laut seiner Aussage an die Wand genagelt gewesen sei. Nicht zutreffend und keine reine Dekoration sei das gewesen, so der Polizist, der die Wohnung untersucht hatte. Man hätte sie im Fall der Fälle einfach aus der Halterung nehmen können.