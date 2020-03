VRR-Stationsbericht : Schlechte Noten für fast alle Solinger Bahnhöfe

Solingen Nur der Hauptbahnhof in Ohligs ist nach Ansicht der VRR-Tester in einem guten Zustand.

Demnach erhalten vier der fünf Stationen auf Solinger Stadtgebiet eine Einstufung in der Farbe Rot und damit in der schlechtesten Kategorie. Allein der Hauptbahnhof in Ohligs vermochte die Tester so weit zu überzeugen, dass er in der Gesamtbeurteilung einen grünen Punkt erhielt – also sowohl in den Zugangsbereichen, als auch auf den Bahnsteigen in Sachen Sauberkeit, Funktion und Graffiti höheren Standards entsprach.