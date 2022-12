Zusätzliche Zug-Verbindungen für Solingen und Remscheid Zehn-Minuten-Takt nach Düsseldorf geplant

Im Augenblick steht der Bahnverkehr zwischen dem Bergischen Land und Düsseldorf nicht gerade unter einem guten Stern. So fielen direkt in den ersten Tagen des neuen RE 47 von Remscheid-Lennep in Richtung Landeshauptstadt mehrere Züge aus, da an den eingesetzten Fahrzeugen Schäden aufgetreten waren und auf die Schnelle kein Ersatz bereitgestellt werden konnte (siehe Info).