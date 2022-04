Geplante Arena Bergisch Land : VRR beurteilt Arena-Bahnhalt skeptisch

Die zum Weyersberg nächstgelegene S-Bahnstation ist der Haltepunkt Grünewald am südlichen Rand der Solinger Innenstadt. Ein Halt Weyersberg läge nur wenige hundert Meter entfernt. Foto: Martin Oberpriller

Solingen Sollte am Weyersberg eine Arena Bergisch Land gebaut werden, würde sich die Frage nach der Verkehrsanbindung stellen. Es gibt die Idee, einen S-Bahn-Haltepunkt einzurichten. Doch dafür wären noch etliche Hürden zu überwinden.

Geht es nach Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) sowie den meisten Fraktionen im Stadtrat, soll in einigen Jahren am Weyersberg in der Solinger Innenstadt eine moderne Arena Bergisch Land entstehen, die darüber hinaus in ein in Gänze neues Quartier eingebettet werden könnte. Doch die Chancen auf einen mit diesem Projekt gleichsam verbundenen weiteren Bahnhalt stehen eher schlecht. Denn sowohl der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VVR) als Aufgabenträger des ÖPNV, als auch die Deutsche Bahn beurteilen die Realisierungsmöglichkeiten zurzeit ausgesprochen skeptisch.

Dies ergibt sich aus der Antwort der Stadt auf eine Anfrage der Grünen, die Ende März bereits Thema im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Wohnungswesen gewesen ist. So hatten die Grünen erfahren wollen, für wie realistisch die Verwaltung „die pünktliche Fertigstellung eines Bahnhaltepunktes der S-Bahn 7 am Weyersberg zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Arena“ halte. Und darüber hinaus war es der Fraktion darum gegangen, inwieweit sich das Projekt eigentlich mit den ebenfalls gewünschten Bahnhaltepunkten Meigen, Schmalzgrube sowie Landwehr vertrage.

INFO Bergischer HC sucht seit Jahren eine neue Bleibe Bedarf Handball-Bundesligist Bergischer HC fordert schon seit Jahren eine neue moderne Bleibe in der Region. Die aktuellen Spielstätten Unihalle Wuppertal sowie Klingenhalle sind nicht mehr zeitgemäß. Plan Die Stadt will am Weyersberg eine Arena bauen. Zuletzt war der Plan auf Veranlassung der CDU noch dahingehend erweitert worden, dass nun ein in Gänze neues Stadtquartier am Weyersberg geprüft werden soll. Für das Projekt sind aktuell bis zu 70 Millionen Euro veranschlagt.

Tatsächlich legen die nun getätigten Aussagen der Stadt den Schluss nahe, dass es – zumindest in absehbarer Zeit – um einen weiteren Bahnhalt nicht so gut bestellt sein dürfte. Denn zum einen veranschlagt die Bahn-Tochter DB Stationen & Service AG nach Angaben aus dem Rathaus mittlerweile rund zehn Jahre für den Neubau von Bahnstationen. Und zum anderen äußert auch der VRR Bedenken bezüglich der Notwendigkeit einer solchen zusätzlichen Bahnstation – zumal in den Nachbarstädten Remscheid und Wuppertal ebenfalls der Wunsch nach neuen Haltepunkten bestehe. Jedenfalls sei „die Möglichkeit zum Bau weiterer Haltepunkte sehr limitiert“.

Dabei sind dies aber nicht die einzigen Bedenken, die gegen eine zusätzliche Station in der Nähe der zukünftigen Arena Bergisch Land sprechen, wäre es doch notwendig, auf der S 7 einen besseren Takt einzuführen. So heißt es in dem städtischen Papier für den Ausschuss nämlich, bei einer Beibehaltung des aktuellen 20-Minuten-Taktes sei ein weiterer Halt neben den bislang geplanten S 7-Haltepunkten „definitiv ausgeschlossen“. Und selbst im Fall des angestrebten 15-Minuten-Taktes wäre eine Station Solingen-Weyersberg nicht ohne Weiteres denkbar.

Denn einerseits beinhaltet eine vom VRR bei der Bahn-Tochter DB Netz in Auftrag gegebene Betriebsprogrammstudie zur Umsetzung weiterer Haltepunkte im 15-Minuten-Takt auf der Bergischen S-Bahnstrecke zunächst einmal lediglich die bislang schon geplanten neuen Haltepunkte wie zum Beispiel Meigen. Und anderseits stellt sich aus Sicht des Verkehrsverbundes ohnehin „die Frage der Finanzierung“.

Ein Problem, das noch zusätzliche Aktualität dadurch gewinnen könnte, dass ein neuer Haltepunkt Weyersberg nach derzeitigen Überlegungen zunächst nur als sogenannter Bedarfshalt vorgesehen ist. Dies bedeutet, dass der Halt nicht durchgehend von den S-Bahn-Zügen angesteuert würde, sondern vielmehr dann zum Einsatz käme, wenn in der Arena Bergisch Land Großveranstaltungen wie Heimspiele des Handball-Bundesligisten Bergischer HC oder andere Events, etwa Musikkonzerte, stattfinden würden.

Was indes zur Folge hat, dass der VRR Zweifel an der Rentabilität eines solchen Bahnhaltepunktes hegt. So stelle man sich beim VRR die Frage, „ob für die Investitionen, aber auch für die weiter entstehenden jährlichen Betriebskosten dann eine Wirtschaftlichkeit erreicht werden kann“, fassten die Beamten in der Stadtverwaltung zuletzt die diesbezüglichen Bedenken im Verkehrsverbund zusammen. Denn schließlich werde der Haltepunkt so nur „durch eine geringe Anzahl von Zugfahrten bedient“.

Des Weiteren gibt es innerhalb des VRR Vorbehalte, was die Auswirkungen eines Bedarfshaltepunktes auf die normalen Fahrpläne betrifft. Denn nach Einschätzung der Fachleute beim Verkehrsverbund würde eine lediglich temporär zu nutzende S-Bahnstation, „die eigentlich nicht ins Betriebsprogramm zu integrieren ist, bei Bedienung immer zu Störungen im Fahrplangefüge“ führen. Im Klartext: Bei Veranstaltungen in der neuen Arena Bergisch Land in Solingen könnte es später zu Zugverspätungen oder -ausfällen in ganz anderen Gegenden des VRR-Gebietes kommen.

Eine Gefahr, die umso mehr drohe, da der Verkehrsknoten Düsseldorf bereits heutzutage „hoch belastet“ sei – und auch nach dem Dafürhalten der Solinger Grünen zu bedenken wäre. Demzufolge äußerte sich der der Vorsitzende des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Wohnungswesen, Thilo Schnor, am Montag zurückhaltend, was die Realisierungschancen für einen neuen Bahnhaltepunkt am Weyersberg betrifft. So gelte es, die Einschätzungen des VRR in die Planungen einzubeziehen, sagte Schnor auf Nachfrage unserer Redaktion.

Parallel wäre ein Bahnhalt aber nicht die einzige Möglichkeit, die Arena bei Veranstaltungen an den Öffentlichen Personennahverkehr anzubinden. So wurden zuletzt nämlich auch schon Überlegungen geäußert, etwa an BHC-Spieltagen einen Shuttleservice mit Bussen von den bestehenden S-Bahnhaltestationen Grünewald sowie Mitte zur Arena einzusetzen.