Interview mit Jan Höttges : „Ich hätte lieber Gestalter als Verwalter“

Jan Höttges ist seit 16 Jahren Vorsitzender des Initiativkreises. Foto: Fred Lothar Melchior

Der Vorsitzende des Initiativkreises Solingen über verkrustete Strukturen, einen fehlenden Generalplan, die neue Immobilien-GmbH der Stadt und eine digitale Zukunft.

Von Fred Lothar Melchior

Als Vorsitzender des Initiativkreises Solingen haben

Sie schon drei Oberbürgermeister erlebt. Ihre Einschätzung?

Jan Höttges Es ist gefühlt immer schlechter geworden. Eigentlich sollte die Politik die Verwaltung kontrollieren und die Verwaltung Impulse geben. Das ist in Solingen nicht der Fall. Dabei wird unsere Verwaltung immer größer, von 1777,93 Vollzeitbeschäftigten in 2015 auf 2051,76 in 2019 – ein Plus von 15,4 Prozent. Das hat bereits viele Mitstreiter verärgert. Wir haben eine dicke Lehmschicht aus Politikern und Verwaltungsbeamten, die seit Jahrzehnten miteinander verwachsen sind. Wer mit Ideen kommt, der wird erst vertröstet und dann vergessen.

Info Die Klingenstadt soll lebenswerter werden Zur Person Höttges ist seit 16 Jahren Vorsitzender des Initiativkreises. Der Meigener studierte BWL. Nach Stationen unter anderem bei Ostermann und der Möbel-Interessen-Gemeinschaft ist Höttges heute Partner in einer Bonner Unternehmensberatung. Der 56-Jährige ist verheiratet; das Paar hat keine Kinder. Initiativkreis Der Verein „möchte Solingen lebenswerter machen“. Ursprünglich für die Innenstadt, hat der Kreis seit Jahren auch Mitglieder aus anderen Stadtteilen. Momentan sind es 21 Mitglieder. www.initiativkreis-solingen.de

Woran denken Sie diesbezüglich konkret?

Höttges Da gibt es beispielsweise das Unternehmen, das eine Kita für die Kinder seiner Mitarbeiter eröffnen möchte – aber darauf verzichtet, weil die Stadt eine Kita zur Öffnung für alle vorschreibt. Oder eine Firma mit Standort hinter dem Hauptbahnhof, die verlagern soll, der die Stadt aber kein Ersatzgrundstück anbietet, weil sie angeblich zu wenig Arbeitsplätze schafft. Wir haben zu viele Bedenkenträger. Ich hätte lieber Stadtgestalter als Stadtverwalter. Das Interesse der Bürger kommt zuletzt.

Was ärgert sie noch?

Höttges Dass die Stadt feige ist und den Verwöhnsonntag in Ohligs abgesagt hat, weil das Programm wegen Corona abgespeckt wurde. Dass wir seit zehn Jahren auf eine Gestaltungssatzung warten. Solingen ist eine der wenigen Städte, wo jeder machen kann, was er will. Wo noch Leuchtreklame von Geschäften hängt, die vor 15 Jahren geschlossen wurden. Dass die Versuche, die Innenstadt zu beleben, so traurig sind: Ein neues Pflaster in der Fußgängerzone bringt den Einzelhandel nicht zurück. Zu glauben, dass die untere Hauptstraße durch hübschere Innenhöfe besser wird . . . Da ist eine komplette Neugestaltung nötig. Wir brauchen, wie auch andere Städte, die Einzelhandelsflächen nicht mehr. In Hilden hat man viel früher aktiv Stadtgestaltung betrieben, hat früh einen Citymanager als Kümmerer eingesetzt.

Was sagen Sie zur Schließung der Filiale von Peek & Cloppenburg?

Höttges Das macht mich etwas traurig: Bei P&C habe ich schon als Abiturient Regale aufgefüllt und später fünf Jahre lang als Werkstudent gearbeitet. Die Schließung hat auch mit dem Management zu tun. Wenn man sich das Sortiment in Hilden ansieht und dann das bei uns, dann versteht man die Welt nicht mehr. Das galt aber auch für Karstadt und Kaufhof.

Was halten Sie von der neuen GmbH der Stadt, die Immobilien ankaufen soll?

Höttges Da werden Posten geschaffen. Und das hat mit Subsidiarität nichts zutun. Als die Stadt die Chance hatte, an der viel befahrenen Kreuzung in Aufderhöhe eine verkehrstechnisch relevante Immobilie zu kaufen, da hat sie darauf verzichtet. Auch an der unteren Hauptstraße gab es Besitzerwechsel, ohne dass die Stadt beteiligt war.

Gibt es zu viel Klein-Klein in der Klingenstadt?

Höttges Die Konzepte fehlen. Wir brauchen einen neuen Generalplan, müssen uns überlegen, wo wir Schwerpunkte setzen. Dafür sind nicht immer externe Planungsbüros nötig. Die Devise heißt: Schafft Rahmenbedingungen. Dann kommen auch die Investoren. In den letzten fünf Jahren wurde einiges nach vorn gebracht. Was erfolgreich läuft, das wird allerdings in Privatinitiative gemacht. Vor den Machern des Galileums ziehe ich meinen Hut.

Unter dem Punkt „Zukunft“ steht auf der Homepage des Initiativkreises nur ein Punkt: „Digitalisierung“. Wieviel Zukunft hat die Klingenstadt schon?

Höttges Oberbürgermeister Tim Kurzbach hat gute Köpfe in die Verwaltung geholt, die sich darum kümmern. Aber dann sehe ich beispielsweise, dass jeder Schulleiter eine eigene Lösung für das digitale Lernen bastelt. Da gibt es bereits jede Menge fertige Programme. Außerdem haben wir oft noch ein falsches Verständnis von Gewerbe: Die zukunftsträchtigen Gewerbe spielen sich im Digitalen ab. Es geht nicht mehr um Industrieanlagen.

Braucht Solingen also keine neuen Gewerbegebiete? Was ist mit dem Kieserling-/Omega-Areal?

Höttges Die Stadt brüstet sich jetzt mit Kondor-Wessels. Wir haben schon vor zehn Jahren für Wohnbebauung plädiert. Wenn wir Wohnen fördern wollen, müssen wir zunächst einmal verdichten, sollten produzierenden Firmen auch einen Geländetausch anbieten. Damit würde ich eine ganz andere Qualität von Wohn- und Gewerbegebieten schaffen. Ich sehe aber, dass stattdessen neue Wohngebiete ausgewiesen werden. Dass beispielsweise Pläne wieder konkret werden, den Coppelpark zu bebauen – eine stadtnahe grüne Lunge. Als Widderter wehre ich mich auch gegen das Neubaugebiet an der Börsenstraße.

Die Fläche ist seit Jahrzehnten als Wohngebiet ausgewiesen.

Höttges Sie soll aber denkbar ungünstig über den Klingenpfad erschlossen werden. Verkehrsplanung ist ohnehin ein Daueraufreger in der Stadt: vom unnötigen Ausbau der Konrad-Adenauer-Straße, der nichts gebracht hat, bis zum vorgesehenen Monster-Kreisverkehr am Ende der Viehbachtalstraße.

Im September ist Kommunalwahl. Sind Sie Parteimitglied?

Höttges Ich habe aus einem guten Grund kein Parteibuch. Ich habe noch keine Partei gefunden, deren Programm wenigstens zu 70 Prozent zu mir passt. Bei der Wahl finde ich gut, dass sich so viele junge Leute engagieren. Und dass sich beispielsweise Raoul Brattig um den Posten des Oberbürgermeisters bewirbt, ohne den Bürgern alles Mögliche zu versprechen.

Wie viele Stunden arbeiten Sie ehrenamtlich für den Initiativkreis?

Höttges Da kommen pro Woche fünf bis sechs Stunden zusammen. Manchmal ist das Ergebnis aber frustierend. In ihrer Mensch-Solingen-Kampagne bewirbt die Verwaltung die Klingenstadt auch als Tourismus-Ort. Von den 100 Bänken, die der Initiativkreis vor einem Jahr gespendet hat, sind aber noch vier Fünftel bei der Stadt eingelagert. Bis jetzt hat die Verwaltung erst 27 Aufstellplätze benannt. Nicht falsch verstehen – wir sind der Verwaltung für die Unterstützung der Maßnahmen dankbar, aber alles zieht sich wie Kaugummi. Und das bei über 40 Orozent mehr Mitarbeitern seit 2009.

Möchten Sie dann nicht manchmal die Brocken hinschmeißen?