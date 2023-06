Fehlende finanzielle Unterstützung der Stadt Solingen Die „Six-Bridges-Rally“ fällt dieses Jahr aus

So wird wohl nur einer die Brückentour in Angriff nehmen: Der passionierte Radfahrer Stefan Knopp aus dem Ruhrgebiet will sich am Samstag, 12. August, in Müngsten auf sein E-Bike schwingen und plant, am 17. September am Endpunkt der Reise in Porto zu sein – dem Standort der Bewerberbrücken Maria Pia und Dom Luis I. Von dort lässt er sich von Bekannten nach Hause bringen. „Es wäre schön, wenn ihn zumindest auf dem ersten Abschnitt von der Müngstener Brücke aus andere Radfahrer begleiten könnten“, sagt Kronenberg.