Solinger SPD : Sozialdemokraten wählen erste Doppelspitze

Solingen Sabine Vischer-Kippenhahn und Manfred Ackermann führen fortan die Solinger SPD. Damit wählten Mitglieder des Unterbezirks am Samstag in der Mensa der Alexander-Coppel-Gesamtschule erstmals zwei Vorsitzende.

Dass die Diskussionskultur unter Online-Meetings leidet, mussten politische Gremien zuletzt oft feststellen. Insofern hätte es wohl niemanden verwundert, wenn der Redebedarf bei der in Präsenz abgehaltenen Vollversammlung der Solinger SPD am Samstag besonders groß ausgefallen wäre. Zumal es um richtungsweisende Entscheidungen ging: Erstmals stand ein Duo zur Wahl des neuen Unterbezirks-Vorsitzenden. Und um eine Doppelspitze in Solingen in Amt und Würden bringen zu können, mussten die rund 70 anwesenden Parteimitglieder in der Mensa der Alexander-Coppel-Gesamtschule erst einmal eine Satzungsänderung beschließen. Das taten sie naturgemäß nicht ohne vorherige Aussprache. Dennoch waren nach weniger als vier Stunden alle Tagesordnungspunkte abgehakt. „Ungewöhnlich kurz“, fand das SPD-Geschäftsführer Antonio Scarpino.