Über 400 Gäste feiern mit Solinger Heimatverein Volle Festhalle beim Neujahrsempfang der Ohligser Jongens

Festredner des Abends war WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn. Der gebürtige Solinger beschäftigte sich in seiner Rede mit dem Thema Heimat. „Wenn Heimat nicht mehr Heimat ist, driftet Gesellschaft auseinander“, sagte der 59-Jährige. Denn Demokratie sei für viele in erster Linie nicht eine Staatsform, sondern der Blick auf das eigene Leben. Schönenborn: „Und wenn das immer schlechter wird, wachsen die Zweifel an der Demokratie.“ Dem gelte es sich gerade vor Ort entgegenzustellen. Wobei gerade Ohligs in den zurückliegenden Jahren gezeigt habe, dass dies möglich sei. So sei Ohligs ein wachsender Stadtteil, betonte der WDR-Mann, der unterstrich, auch in Sachen Integration sei im westlichsten Solinger Stadtteil viel geschehen.