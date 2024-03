Geldanlage in Solingen, Hilden, Haan Volksbank wirbt verstärkt um vermögende Kunden

Info

Einkommensmillionäre In Solingen gab es zuletzt 4,1 Millionäre auf jeweils 10.000 Einwohner. Auch dieser Wert steigt, das heißt, es gibt immer mehr vermögende Menschen in der Klingenstadt. In Hilden liegt dieser Wert zum gleichen Zeitpunkt bei 2,0, in Haan sogar bei 7,2.

Verfügbares Einkommen Es lag in Solingen bei 24.263 Euro jährlich. Von NRW-weit 396 Städten nimmt Solingen damit Platz 178 ein. In Hilden lag der Wert im Jahr 2020 bei 25.533 Euro jährlich (Platz 85), das heißt, dort ist auch die Kaufkraft höher als in Solingen. Ebenso in Haan: Dort lag das verfügbare Einkommen bei 31.119 Euro im Jahr (Platz 4).