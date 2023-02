Großeinsatz der Solinger Feuerwehr Vier Personen nach Wohnungsbrand im Krankenhaus

Mitte · Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Kasinostraße in der Solinger Innenstadt hat am Donnerstagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.

16.02.2023, 16:46 Uhr

Das Feuer war im ersten Stock des Hauses ausgebrochen. Foto: Martin Oberpriller