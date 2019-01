Polizei ermittelt nach Überfall in Solingen: Weiterhin keine heiße Spur zu Geldtransport-Räubern

Am Mittwoch wurde in der Solinger Innenstadt ein Geldtransport überfallen. Foto: dpa/Tim Oelbermann

Solingen Einen Tag nach dem Coup in der Solinger Innenstadt sind die Ermittlungen der Polizei auch am Donnerstag weitergegangen.

Einen Tag nach dem dreisten Überfall auf einen Geldtransport mitten in der Solinger Innenstadt läuft die Fahndung nach den beiden Tätern weiter auf Hochtouren. Doch wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fehlen immer noch heiße Spuren, die die zuständigen Beamten zu den Kriminellen führen könnten.

Ohnehin sind in dem Fall nach wie vor viele Fragen offen. So suchen die Ermittler unter anderem nach einer Antwort darauf, wie es den Räubern gelingen konnte, am Mittwochmittag in den eigentlich verschlossenen Raum innerhalb der Selbstbedienungsfiliale der Stadt-Sparkasse Solingen am Fronhof zu gelangen. „Das ist einer der Punkte, die augenblicklich Gegenstand der Ermittlungen sind“, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag auf Anfrage unserer Redaktion.