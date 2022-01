Nachfrage hat stark nachgelassen : Viele freie Termine im Impfzentrum Bethanien

Vor dem Impfzentrum in Bethanien gab es insbesondere vor den Feiertagen und dem Jahreswechsel zum Teil lange Warteschlangen. Foto: Peter Meuter

Solingen Nachdem es speziell vor Weihnachten noch Beschwerden wegen langer Wartezeiten gegeben hat, ist die Zahl der Corona-Impfungen zuletzt deutlich zurückgegangen.

Die Anzahl der Corona-Impfungen im Impfzentrum des Krankenhauses Bethanien in Aufderhöhe ist in den zurückliegenden Tagen stark nach unten gegangen. Das hat der Leiter der Intensiv- und Notfallmedizin der Klinik, Georgios Sofianos, am Montag bekanntgegeben – wobei Sofianos gleichzeitig die Erwartung formulierte, wonach dieser Rückgang der Nachfrage lediglich von vorübergehender Dauer sei.