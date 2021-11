Debatte um Viehbachtalstraße : Radweg auf der Solinger Stadtautobahn – Pro und Contra

Meinung Solingen Soll die Viehbachstaße einen Radweg bekommen und dafür dauerhaft zweispurig werden? Diesen Vorschlag des IHK-Präsidenten Henner Pasch diskutiert Solingen seit dieser Woche.

Auf dem Jahresempfang der Solinger Wirtschaft am Dienstagabend ging es um Visionen für die Stadt. Eine davon kam vom neuen IHK-Präsidenten Henner Pasch: Er präsentierte die umstrittene Idee einer zweispurigen Viehbachtalstraße mit Radwegen, die an Wohn- und Gewerbegebiete angeschlossen sind.

Der Vorschlag von Henner Pasch hat eine Diskussion ausgelöst. So war er auch gedacht. Pasch wünscht sich mehr Mut für die Stadt. Mut braucht es auch für ein Gelingen der Verkehrswende. Ein Radweg an der Viehbachtalstraße wäre bei Weitem kein Allheilmittel. Ein solches Projekt dürfte nicht zu Lasten eines allgemeinen Ausbaus der Radwege gehen. Aber es wäre ein erster Schritt. Die Stadt braucht diese Diskussion. Auch, um im Falle eines tatsächlichen fahrradfreundlichen Umbaus der „Vieh“ eine Lösung zu finden, die allen Verkehrsteilnehmenden gerecht wird. Die Sicherheit der Radfahrenden muss gewährleistet werden. Außerdem braucht es ein realistisches Konzept, um Stau möglichst zu verhindern. Kostenpflichtiger Inhalt Vielleicht könnte der Vorschlag des VCD, drei Fahrspuren für den Autoverkehr zu behalten , ein Ansatz dafür sein. Auch das muss diskutiert werden.

Wer die Debatten in Sachen Verkehr seit Jahren verfolgt, dürfte sich wohl auch über den Vorschlag des neuen IHK-Chefs Henner Pasch nicht wundern. Denn die Interessen der Bevölkerung und der Wirtschaft kommen ohnehin nur noch am Rande vor – wenn überhaupt. Sollte die Idee Wirklichkeit und Fahrstreifen der Viehbachtalstraße künftig für Radfahrer reserviert werden, wäre für die Sicherheit nichts gewonnen. Im Gegenteil, an den Stellen, an denen sich Autos und Zweiräder kreuzen, stiege die Unfallgefahr. Ferner könnten Anwohner anderer Straßen weiter nur von weniger Belastung träumen. Pendler wiederum bräuchten mehr Nerven auf der „Vieh“, fiele doch eventuell die Kreuzungsfreiheit weg und Staus würden zunehmen, derweil die Firmen entlang der „Vieh“ noch schwerer erreichbar wären. Ob das im Sinne der IHK ist?