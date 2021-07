Stadtautobahn in Solingen : Oldtimer geht in Flammen auf

Solingen Ein Oldtimer ist am Dienstagabend in Solingen während der Fahrt in Brand geraten und völlig ausgebrannt. Der Fahrer konnte ihn noch auf der Viehbachtalstraße abstellen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Als die Feuerwehr gegen 19.45 Uhr kurz hinter der Auffahrt An der Gemarke in Ohligs eintraf, stand das wertvolle Auto des Solingers bereits in Flammen. Der Fahrer bemerkte Rauch und hat leichte Verbrennungen erlitten, als er nach der Ursache im Motorraum schauen wollte. Wahrscheinlich war ein technischer Defekt die Ursache.

Die Viehbachtalstraße musste in Richtung Innenstadt gesperrt werden.

(red)